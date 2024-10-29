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Стало известно, во сколько обойдется церемония открытия Нотр-Дама
Церемония открытия Собора Парижской Богоматери 7 декабря после пожара и реконструкции, где президент Франции Эммануэль Макрон выступит перед мировыми лидерами, включая уходящего американского президента Джо Байдена, обойдется в 10 млн евро, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Canard Enchaîné.
По данным издания, Макрон пригласил на церемонию 160 глав стран и правительств.
"Изначально глава архиепархии Парижа Лоран Ульрих был против того, чтобы Макрон произносил речь внутри собора, и его попросили произнести ее на паперти. Но стоимость церемонии для 1500 гостей, включая напитки и закуски, оказалась слишком высокой", - пишет СМИ.
Изначально заложенный бюджет в 20 млн евро пришлось урезать вдвое. Церковь обязалась оплатить церемонию и для этого объявила сбор пожертвований среди богатых французских граждан, пишет БЕЛТА.
"Но поиски среди меценатов принесли лишь 2-3 млн евро. Церковь также не может использовать средства, собранные на ремонт собора (846 млн евро). Чтобы Макрон мог покрасоваться в Нотр-Даме, оплата церемонии ляжет на паству прихода. Государство же оплатит работу полицейских для охраны мероприятия", - пишет журнал.
Ранее французские СМИ сообщили, что Макрон 7 декабря выступит внутри Собора Парижской Богоматери с речью в честь его открытия. Это вызвало резкую критику французской общественности, отметившей, что до нынешнего главы государства в этом храме не выступал ни один политический деятель. В социальных сетях появились мемы с Макроном в католической рясе, выступающим внутри собора. Многие назвали запланированное выступление "скандальным" и указали на то, что "организация политических собраний" в местах религиозного культа запрещена 35 статьей закона Франции от 1905 года "о разделении власти и церкви".
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
Собор откроется для посетителей 8 декабря.
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