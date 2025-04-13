Все негативное, что происходит в Сербии, Беларуси, России, Украине, - это дело рук британцев. Таким мнением поделился депутат парламента Сербии Драган Станоевич в "Актуальном интервью".

"Ни один суп без приправы британской не бывает. Я имею в виду, что они везде и всюду. Все, что происходит плохого, негативного в Сербии, Беларуси, России, Украине, - это их рук дело. Они готовы убивать детей, то есть использовать детей, семьи и так далее. У них нет никаких ценностей", - заметил депутат.

Он также упомянул о вмешательстве Великобритании в европейскую политику.

Драган Станоевич:

"Они боятся потерять колонии. Они сейчас чувствуют, что теряют фундамент, который много лет строился. Это все сейчас ломается, и они делают эти воинские заявления, что они пойдут в Украину, будут воевать, бороться и так далее".

Теряет лакомые места и Евросоюз. "Их отбросили от корыта, в котором сейчас делится Украина. И сейчас Европа, которая участвовала в финансировании и параллельно в воровстве (а мы знаем, что Украина - это зона по отмывке денег), теперь хочет к этому корыту, а ее не подпускают. И вот сейчас она бесится, потому что не знает, как тоже получить ресурсы, которые можно забрать из Украины, и как скрыть то, что они делали. Ведь Америка уже расследует, как эти деньги тратились", - подчеркнул Драган Станоевич.