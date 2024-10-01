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Стар и никому не нужен - Демпартия забыла о Джо Байдене?
Байден жалуется, что после того, как он снял свою кандидатуру на пост президента США, нынешний претендент от демократов, равно как и сама партия, забыли о Сонном Джо - его имя перестало мелькать в обсуждениях и звучать из уст политиков. Об этом пишет NBC со ссылкой на источники. Пока еще действующий лидер Белого дома отметил, партия, которой он служил более пяти десятилетий, быстро забыла его. По словам американского издания, политика особенно обидела фраза "я однозначно не Джо Байден", сказанная Харрис во время дебатов и призванная подсознательно дать слушателям ответ - "я не совершаю такие ошибки".
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