Великобритания в рамках новой оборонной стратегии переходит в режим готовности к войне, подчеркнул премьер-министр страны Кир Стармер. Его слова приводит РИА Новости.

"Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил. Когда нам напрямую угрожают государства, обладающие передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдерживания - быть готовыми и показывать, что мы готовы обеспечить мир с помощью силы", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции в Глазго, посвященной новому стратегическому оборонному обзору правительства. Трансляция велась британскими телеканалами.

Правительство Великобритании в понедельник опубликует стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5 % ВВП к 2027 году. В документ войдут рекомендации по оборонной политике. Предыдущий обзор был опубликован в 2021 году и был пересмотрен после начала украинского конфликта. Рекомендации коснутся вопросов как внешней, так и внутренней безопасности, политики Лондона в вопросе украинского конфликта, модернизации вооруженных сил и ядерной доктрины.

Новая стратегия закрепит объявленный Стармером план увеличить военные расходы до 2,5 % от ВВП к 2027 году. Правительство также будет стремиться увеличить оборонные расходы до 3 % от ВВП, однако пока не закрепляет эту цель конкретными обещаниями.

Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако умные люди прекрасно понимают, что это фейк.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.