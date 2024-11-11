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В мире
Старшие советники Джо Байдена 4 года контролировали его деятельность
7 часов назад
Джо Байден
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил сотрудников КГБ с профессиональным праздником
12 часов назад
Итоги визита Александра Лукашенко в Оман
22 часа назад
Александр Лукашенко провел переговоры с министром инвестиций ОАЭ
22 часа назад
Лукашенко об ОАЭ: Первые шаги Беларуси в TikTok начинались отсюда
19.12.2024
17:21
Политика
Все
Депутат рассказал, какая глобальная цель создания дипфейков оппонентами Беларуси
6 часов назад
МИД Беларуси сожалеет в связи с тем, что Польша выбрала путь эскалации ситуации в Европе
19.12.2024
19:20
Когда в ЦИК запланировали заседание по регистрации кандидатов в Президенты Беларуси
18.12.2024
12:38
После переговоров Беларусь и Оман подписали документы о сотрудничестве
18.12.2024
08:49
Миссия наблюдателей от СНГ начинает работу на выборах Президента Беларуси 18 декабря
18.12.2024
08:20
Общество
Все
Большой театр Беларуси впервые привез на "Марафон единства" рассказ о своем становлении
Недавно
Сотрудники МЧС Беларуси во главе с министром посетили с подарками Молодечненскую школу-интернат
Недавно
В Беларусь прибыл Благодатный огонь
1 час назад
"Формулу Нового года" будут выводить на Главной елке Беларуси
1 час назад
Экономика
Все
Белорусские специалисты освоили работу с биомеханическими протезами
6 часов назад
У инвесторов растет интерес к строительству майнинговых ферм на территории Беларуси
8 часов назад
Возводить или нет вторую АЭС в Беларуси? В Минэнерго рассказали, когда могут принять решение
9 часов назад
Цены на пике. Рынок недвижимости в Беларуси побил десятилетний рекорд
19.12.2024
09:47
Новый механизм поддержки инвестпроектов заработает в Беларуси - особые условия малому бизнесу
19.12.2024
09:41
В мире
Все
Величайшая загадка в истории авиации - Малайзия возобновит поиск пропавшего 10 лет назад самолета
Недавно
310 млрд евро на Украину - Орбан предположил, что было бы, если бы эту сумму вложили в экономику ЕС
Недавно
На Солнце произошли две сильные вспышки
Недавно
После обстрела ВСУ Рыльска в Курской области заведено дело о теракте
2 часа назад
Регионы
Все
Вопросы национальной и информационной безопасности обсудили на диалоговой площадке в Минском районе
13.12.2024
14:40
Центральный район перенимает эстафету и принимает участие в фестивале "Минск единый"
09.12.2024
12:34
В Слониме открыли спортивный комплекс "Гвардейский" для военнослужащих
24.11.2024
17:58
С какой целью генпрокурор Беларуси посетил Оршанский район?
22.11.2024
17:54
Мэр Минска проинспектировал строительство мусороперерабатывающего завода
11.11.2024
18:36
Происшествия
Все
В Минске пожилая женщина выбросила из окна курьеру мошенников почти 10 тыс. долларов
7 часов назад
У берегов Анапы из-за разлива нефтепродуктов остаются загрязненными более 45 гектаров
8 часов назад
Белорус пытался без декларации ввезти из Польши велосипед за 62 тыс. рублей
9 часов назад
В секторе Газа жертвами израильских ударов за сутки стали более 30 человек
13 часов назад
Кругозор
Все
Куда поехать на Новый год 2025: топ-5 стран для праздничных каникул
16.12.2024
15:00
Гороскоп на неделю с 16 по 22 декабря: Весы будут решать бытовые вопросы, а Водолеи - наследственные
16.12.2024
08:00
Поздравления с Новым годом в стихах и прозе: красивые, короткие и оригинальные тексты
13.12.2024
14:04
Что приготовить на Новый год 2025: лучшие рецепты салатов и закусок с фото
11.12.2024
15:25
Что подарить на Новый год: 60+ действительно классных идей на любой вкус и кошелек
11.12.2024
12:03