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Steigan: западные СМИ признали превосходство российской армии
Автор:Редакция news.by
Западные СМИ признали превосходство российских войск в зоне СВО в Украине. По мнению обозревателей норвежского издания Steigan, ведущие медиа постепенно приходят к осознанию преимуществ русских на поле боя.
Конкретные примеры - американский телеканал CNN вынужден был признать, что так называемые скромные успехи российской армии на самом деле имеют кумулятивный эффект.
Британская газета The Telegraph также изменила свою риторику - там с тревогой отмечают стремительное наступление российских войск по всей линии фронта. Издание обращает внимание на грамотное использование российской армией тактических преимуществ.