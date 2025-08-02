Западные СМИ признали превосходство российских войск в зоне СВО в Украине. По мнению обозревателей норвежского издания Steigan, ведущие медиа постепенно приходят к осознанию преимуществ русских на поле боя.

Конкретные примеры - американский телеканал CNN вынужден был признать, что так называемые скромные успехи российской армии на самом деле имеют кумулятивный эффект.

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