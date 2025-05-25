Стеклянный контейнер с краской был сброшен на главный вход посольства России в Швеции

Посольство России в Швеции попало под атаку беспилотника. На главный вход в здание дипломатического представительства был сброшен стеклянный контейнер с краской. Пострадавших в результате разлета осколков нет.

Подобные инциденты на протяжении последнего года стали регулярными. В связи с нападением Стокгольм получит ноту протеста.

Отмечается, что посольство России неоднократно призывало шведскую сторону расследовать и пресекать подобные акты вандализма. Но в ответ - тишина.