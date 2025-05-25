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Стеклянный контейнер с краской был сброшен на главный вход посольства России в Швеции
Посольство России в Швеции попало под атаку беспилотника. На главный вход в здание дипломатического представительства был сброшен стеклянный контейнер с краской. Пострадавших в результате разлета осколков нет.
Подобные инциденты на протяжении последнего года стали регулярными. В связи с нападением Стокгольм получит ноту протеста.
Отмечается, что посольство России неоднократно призывало шведскую сторону расследовать и пресекать подобные акты вандализма. Но в ответ - тишина.
Отказом от защиты иностранных дипломатов и пренебрежением обязательствами по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Стокгольм фактически подрывает основы международного права.