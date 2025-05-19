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Стендап-комик Нурлан Сабуров задержан в Шереметьево
Казахстанский комик Нурлан Сабуров задержан в аэропорту Шереметьево. Его оштрафовали на 5 тыс. рублей за нарушение сроков пребывания в России, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы
"Сабуров оштрафован на 5 тыс. рублей по статье 18.8 КоАП РФ. В установленный законом срок он должен покинуть страну", - сказал собеседник агентства. Он нарушил допустимый срок пребывания в РФ.
Менеджер Сабурова по телефону сообщил ТАСС, что не комментирует ситуацию. "Комментариев не даем, я даже не знаю, что происходит, я сам из СМИ узнал, поэтому не могу прокомментировать, к сожалению", - сказал собеседник агентства