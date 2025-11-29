Стихия без пощады: как Юго-Восточная Азия тонет в воде и слезах

Страны Юго-Восточной Азии накрыло масштабное наводнение. Стихия нанесла удар по Таиланду, Малайзии, Индонезии, Вьетнаму и Филиппинам. Тысячи семей остались без крова.

Индонезия

Неделя нескончаемых ливней превратила тропический индонезийский рай в карту трагедий. В провинциях Ачех, Северная и Западная Суматра земля дрожит и рушится, вода сметает все на своем пути. По последним данным, 198 жизней уже унесли наводнения и оползни. Каждая цифра - это не статистика, а оборванная история и дом, где больше не зажгут свет.

наводнение в Азии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/861a5f86-c4a4-4f68-b903-b54174daf383/conversions/8ea8181c-5270-4ab7-a376-ba3229f724ce-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/861a5f86-c4a4-4f68-b903-b54174daf383/conversions/8ea8181c-5270-4ab7-a376-ba3229f724ce-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/861a5f86-c4a4-4f68-b903-b54174daf383/conversions/8ea8181c-5270-4ab7-a376-ba3229f724ce-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/861a5f86-c4a4-4f68-b903-b54174daf383/conversions/8ea8181c-5270-4ab7-a376-ba3229f724ce-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Когда произошел инцидент, я пыталась уложить ребенка спать, потому что она не спала с утра - возможно, она что-то почувствовала. Пока я держала ее на руках, мы внезапно услышали громкий грохот, и все выбежали из домов. Мы побежали в молитвенный дом, но вода хлынула и на нас, поэтому мы убежали на рисовые поля", - рассказала местная жительница.

Большая вода отрезала от внешнего мира сразу несколько поселений. Тысячи людей остались без электричества и связи.

Шри-Ланка

С последствиями водной стихии борется Шри-Ланка. Наводнение здесь называют самым сильным за последние 30 лет. Тропический циклон "Дитва" забрал жизни 123 человек. Еще 130 человек пропали без вести. Уровень воды поднялся на несколько метров, и остров местами затопило, а дороги размыло и завалило деревьями.

наводнение в Азии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8647fbc1-b500-42c8-98c2-c07c31d4d4c9/conversions/c5891bfd-d8ac-453b-ada7-76495ccd8250-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8647fbc1-b500-42c8-98c2-c07c31d4d4c9/conversions/c5891bfd-d8ac-453b-ada7-76495ccd8250-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8647fbc1-b500-42c8-98c2-c07c31d4d4c9/conversions/c5891bfd-d8ac-453b-ada7-76495ccd8250-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8647fbc1-b500-42c8-98c2-c07c31d4d4c9/conversions/c5891bfd-d8ac-453b-ada7-76495ccd8250-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вьетнам

В центральной части Вьетнама количество жертв за более чем неделю наводнений и сходов оползней достигло 98 человек. История местного жителя стала символом надежды. Он провел почти сутки в воде, дожидаясь помощи. И когда вера угасала, к нему неожиданно прилетел грузовой беспилотник, управляемый простым фермером. Технология и человеческая смелость объединились, чтобы вырвать жизнь из лап стихии.

Хоанг Ван Тьен, местный житель (Вьетнам):

"Это сельскохозяйственный дрон. Обычно я использую его для сельскохозяйственных работ, таких как распыление пестицидов, и для перевозки грузов в районы, недоступные для обычного транспорта".

Таиланд

Страшные кадры продолжают приходить из Таиланда. Там число жертв наводнения выросло до 162. Уточняется, что уровень воды в пострадавших регионах значительно снизился, что позволило эвакуировать пострадавших и активизировать поисково-спасательные операции.

наводнение в Азии news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db51fb3b-bf0a-4d7f-a3cb-d657f9e91214/conversions/e49cab0d-31d2-4cf0-92db-79782703de63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db51fb3b-bf0a-4d7f-a3cb-d657f9e91214/conversions/e49cab0d-31d2-4cf0-92db-79782703de63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db51fb3b-bf0a-4d7f-a3cb-d657f9e91214/conversions/e49cab0d-31d2-4cf0-92db-79782703de63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/db51fb3b-bf0a-4d7f-a3cb-d657f9e91214/conversions/e49cab0d-31d2-4cf0-92db-79782703de63-xl-___webp_1920.webp 1920w