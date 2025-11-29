3.72 BYN
Стихия без пощады: как Юго-Восточная Азия тонет в воде и слезах
Страны Юго-Восточной Азии накрыло масштабное наводнение. Стихия нанесла удар по Таиланду, Малайзии, Индонезии, Вьетнаму и Филиппинам. Тысячи семей остались без крова.
Индонезия
Неделя нескончаемых ливней превратила тропический индонезийский рай в карту трагедий. В провинциях Ачех, Северная и Западная Суматра земля дрожит и рушится, вода сметает все на своем пути. По последним данным, 198 жизней уже унесли наводнения и оползни. Каждая цифра - это не статистика, а оборванная история и дом, где больше не зажгут свет.
"Когда произошел инцидент, я пыталась уложить ребенка спать, потому что она не спала с утра - возможно, она что-то почувствовала. Пока я держала ее на руках, мы внезапно услышали громкий грохот, и все выбежали из домов. Мы побежали в молитвенный дом, но вода хлынула и на нас, поэтому мы убежали на рисовые поля", - рассказала местная жительница.
Большая вода отрезала от внешнего мира сразу несколько поселений. Тысячи людей остались без электричества и связи.
Шри-Ланка
С последствиями водной стихии борется Шри-Ланка. Наводнение здесь называют самым сильным за последние 30 лет. Тропический циклон "Дитва" забрал жизни 123 человек. Еще 130 человек пропали без вести. Уровень воды поднялся на несколько метров, и остров местами затопило, а дороги размыло и завалило деревьями.
Вьетнам
В центральной части Вьетнама количество жертв за более чем неделю наводнений и сходов оползней достигло 98 человек. История местного жителя стала символом надежды. Он провел почти сутки в воде, дожидаясь помощи. И когда вера угасала, к нему неожиданно прилетел грузовой беспилотник, управляемый простым фермером. Технология и человеческая смелость объединились, чтобы вырвать жизнь из лап стихии.
Хоанг Ван Тьен, местный житель (Вьетнам):
"Это сельскохозяйственный дрон. Обычно я использую его для сельскохозяйственных работ, таких как распыление пестицидов, и для перевозки грузов в районы, недоступные для обычного транспорта".
Таиланд
Страшные кадры продолжают приходить из Таиланда. Там число жертв наводнения выросло до 162. Уточняется, что уровень воды в пострадавших регионах значительно снизился, что позволило эвакуировать пострадавших и активизировать поисково-спасательные операции.
Азию словно накрыла черная завеса стихии. Реки превратились в хищных зверей, горы - в падающие стены, а небо - в безжалостного судью. Люди оказались пешками в игре природы, где нет правил и пощады.