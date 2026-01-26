3.74 BYN
Стив Самарин: Первостепенная задача Трампа - укрепить страну и обороноспособность
На форуме в Давосе, который прошел 19-23 января 2026 года, остро звучала критика в сторону Европейского союза.
Президент США Дональд Трамп в своей речи говорил, что видит Европу сильной, и складывается впечатление, что его политика в отношении официального Брюсселя направлена на то, чтобы взбодрить ЕС и привести его в определенный тонус, серьезного глобального противостояния технологической гонки за влияние, будущее. Европейские лидеры открыто говорили, что сегодня действия Трампа продиктованы тем, что Соединенным Штатам в какой-то степени бросили вызов безоговорочному доминированию Белого дома в мире, и сейчас это подвергается переосмыслению. В "Актуальном интервью" разобрались, что думает по этому поводу политолог (США) Стив Самарин.
Собеседник подтвердил, что США действительно хотели бы видеть Европу сильной, но сила Европы заключается в суверенитете, которого, к сожалению, нет. Дело в том, что сила Европы кроется именно в суверенитете отдельных стран - Германии, Франции, Италии, Эстонии, Латвии - любой страны, но важно, чтобы это была настоящая независимость.
"Формат, который сейчас в Европе (Евросоюз), совершенно нерабочий. Британская бюрократия не решает проблемы отдельно взятых государств. Все видят, что происходит с их экономикой. Да, Трамп пытается их встряхнуть, побуждает проснуться, вернуться к истокам, укреплять свой суверенитет, сделать Германию, Францию, Италию снова великой, перестать делегировать все брюссельской демократии, которая просто наживается на них. И это, наверное, будет услышано", - поделился мнением американский политолог.
А вот что касается гегемонии Соединенных Штатов, то Трамп, по словам гостя интервью, понимает, что встретился с вызовом, когда принял страну с колоссальным количеством проблем, которых всех перечислить. При таких условиях о какой-то гегемонии говорить не приходится, ведь в мире уже совершенно новая реальность. "Но он хочет хотя бы укрепить свою страну, обороноспособность, независимость - вот первостепенная задача. Конечно, ему бы хотелось вернуть гегемонию, но это уже невозможно", - заявил Стив Самарин.
Главное фото: pexels.com