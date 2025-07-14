Стоимость биткоина превысила 120 тыс. долларов

По данным на 06:41 по минскому времени криптовалюта достигла 120 тыс. долларов (+1,87 %). По состоянию на 06:45 биткоин ускорил рост, преодолел отметку 121 тыс. долларов и находился на уровне 121 014,73 долларов (+2,82 %).