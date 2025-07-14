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Стоимость биткоина превысила 120 тыс. долларов
Автор:Редакция news.by
Стоимость биткоина превысила 120 тыс. долларовnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/157d7110-6677-46ed-afb1-ad6930eb13ee/conversions/32b55c05-7553-46b7-9a53-b1748fad86e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/157d7110-6677-46ed-afb1-ad6930eb13ee/conversions/32b55c05-7553-46b7-9a53-b1748fad86e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/157d7110-6677-46ed-afb1-ad6930eb13ee/conversions/32b55c05-7553-46b7-9a53-b1748fad86e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/157d7110-6677-46ed-afb1-ad6930eb13ee/conversions/32b55c05-7553-46b7-9a53-b1748fad86e5-xl-___webp_1920.webp 1920w
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 120 тыс. долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки Binance.
По данным на 06:41 по минскому времени криптовалюта достигла 120 тыс. долларов (+1,87 %). По состоянию на 06:45 биткоин ускорил рост, преодолел отметку 121 тыс. долларов и находился на уровне 121 014,73 долларов (+2,82 %).
Ранее, 9 июля, стоимость биткоина после полуторамесячного движения в коридоре 100-110 тыс. долларов поднялась до 111,999 тыс. долларов, установив новый исторический максимум.