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Стоимость биткоина превысила 120 тыс. долларов

Стоимость биткоина превысила 120 тыс. долларов

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 120 тыс. долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадки Binance.

По данным на 06:41 по минскому времени криптовалюта достигла 120 тыс. долларов (+1,87 %). По состоянию на 06:45 биткоин ускорил рост, преодолел отметку 121 тыс. долларов и находился на уровне 121 014,73 долларов (+2,82 %).

Ранее, 9 июля, стоимость биткоина после полуторамесячного движения в коридоре 100-110 тыс. долларов поднялась до 111,999 тыс. долларов, установив новый исторический максимум.

биткоин