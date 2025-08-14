3.72 BYN
2.97 BYN
3.49 BYN
Стоимость биткоина превысила 123,3 тыс. долларов и обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 123,3 тыс. долларов, свидетельствуют данные площадки Binance. Об этом пишет ТАСС.
По данным на 01:42 мск, криптовалюта достигла 123,5 тыс. долларов (+2,86 %).
По состоянию на 01:55 мск, биткоин замедлил рост, достигнув отметки 123,2 тыс. долларов (+2,57 %).
Биткоин - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткоина отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткоина естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткоинов уже "добыта".