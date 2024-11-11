Стоимость газа в Европе достигла максимума с октября 2023 года

По данным агентства Блумберг, они достигли 51 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем с октября 2023 года. Кроме того, запасы по всему континенту сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021-го. По данным экспертов, на конец 2024 года их уровень в газохранилищах Европы снизился на 25 % по сравнению с пиковыми значениями. Пока дефицита нет, но страны ЕС столкнутся с трудностями при восполнении запасов к следующему отопительному сезону.