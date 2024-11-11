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Стоимость газа в Европе достигла максимума с октября 2023 года
В условиях прекращения транзита российского газа через Украину цены на голубое топливо в Европе продолжают расти.
По данным агентства Блумберг, они достигли 51 евро за мегаватт-час, что является самым высоким показателем с октября 2023 года. Кроме того, запасы по всему континенту сокращаются самыми быстрыми темпами с 2021-го. По данным экспертов, на конец 2024 года их уровень в газохранилищах Европы снизился на 25 % по сравнению с пиковыми значениями. Пока дефицита нет, но страны ЕС столкнутся с трудностями при восполнении запасов к следующему отопительному сезону.
Сейчас российский газ в Европу поставляется только по одному маршруту - через Турцию. Для стран, не имеющих доступа к морю, сжиженный природный газ остается дорогим вариантом из-за высоких затрат на транспортировку, регазификацию и дальнейший транзит. Кроме того, в летние месяцы Европе придется конкурировать за СПГ с азиатскими странами.
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