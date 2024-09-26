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Столица Эквадора охвачена лесными пожарами, в тушении задействованы 2 тыс. пожарных
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Столица Эквадора во власти лесных пожаров. С 24 сентября там пытаются ликвидировать огонь. На тушение и помощь людям брошены 2 тыс. пожарных, спасателей и военных, а также вертолеты.
Реагируя на ситуацию, президент страны Даниэль Нобоа прервал участие в мероприятиях Генассамблеи ООН и вернулся в Эквадор.
Власти подозревают, что пожары начались из-за поджогов. За информацию о злоумышленниках обещают вознаграждение.