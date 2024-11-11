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Столица Йемена подверглась ракетному обстрелу

Йеменская столица Сана подверглась ракетному обстрелу. Удары наносились по международному аэропорту и военным объектам хуситов, за ними последовало несколько взрывов.

Кто именно атаковал Сану, не сообщается, однако по данным некоторых СМИ, это ВВС США.

Накануне воздушная гавань йеменской столицы и портовый город Ходейда подверглись бомбардировке Израиля. Как сообщили в ЦАХАЛ, атаки были нацелены на "инфраструктуру, используемую хуситами для военной активности". Позже израильские военные сообщили, что перехватили ракету, выпущенную со стороны Йемена по их территории.

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