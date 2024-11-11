Столица Йемена подверглась ракетному обстрелу

Йеменская столица Сана подверглась ракетному обстрелу. Удары наносились по международному аэропорту и военным объектам хуситов, за ними последовало несколько взрывов.

Кто именно атаковал Сану, не сообщается, однако по данным некоторых СМИ, это ВВС США.