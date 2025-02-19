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Столкновение двух самолетов произошло в американском штате Аризона

Столкновение двух самолетов произошло в американском штате Аризона
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Фото: TASS/AP/Ross D. Franklin

По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в аэропорту города Марана в американском штате Аризона, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

"Полицейское управление Мараны в настоящее время находится на месте происшествия в региональном аэропорту Мараны... в связи со столкновением воздушных судов. Подтверждено, что два человека погибли, а оба самолета были одномоторными самолетами меньшего размера с неподвижным крылом", - сообщает полиция с соцсетях.

Как отмечает телеканал Fox News со ссылкой на заявление Национального совета безопасности на транспорте (NTSB), речь идет о самолетах Cessna 172S и Lancair 360 MK II. Они столкнулись в воздухе, добавляет телеканал.

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