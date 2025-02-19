Столкновение двух самолетов произошло в американском штате Аризона

Фото: TASS/AP/Ross D. Franklin news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a138019-14be-4cd2-aedc-fbfa4f717e92/conversions/3beda2c7-f9da-4c38-9b4d-87dbb02ee43e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a138019-14be-4cd2-aedc-fbfa4f717e92/conversions/3beda2c7-f9da-4c38-9b4d-87dbb02ee43e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a138019-14be-4cd2-aedc-fbfa4f717e92/conversions/3beda2c7-f9da-4c38-9b4d-87dbb02ee43e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a138019-14be-4cd2-aedc-fbfa4f717e92/conversions/3beda2c7-f9da-4c38-9b4d-87dbb02ee43e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: TASS/AP/Ross D. Franklin

По меньшей мере два человека погибли в результате столкновения двух небольших самолетов в аэропорту города Марана в американском штате Аризона, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую полицию.

"Полицейское управление Мараны в настоящее время находится на месте происшествия в региональном аэропорту Мараны... в связи со столкновением воздушных судов. Подтверждено, что два человека погибли, а оба самолета были одномоторными самолетами меньшего размера с неподвижным крылом", - сообщает полиция с соцсетях.