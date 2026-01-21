Страх перед соседом: Канада готовится к гипотетическому вторжению США

Канада всерьез опасается, что может стать следующей в планах Трампа по изменению глобального мироустройства. Как пишет The Wall Street Journal, в Оттаве допускают, что американский лидер может решиться нарушить их суверенитет.

Канадская газета The Globe and Mail обращает внимание на прекращение партнерства двух стран в рамках командования аэрокосмической обороны Северной Америки. Это, по мнению издания, говорит о возможности вторжения американских войск на территорию соседней страны. В таком случае Канада может призвать на защиту Францию и Великобританию. Возможно, это станет предметом переговоров лидеров этих стран в Давосе.