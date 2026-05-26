Страны Балтии обратились к Украине за помощью в строительстве бомбоубежищ
Автор:Редакция news.by
Страны Балтии обращаются к Киеву за экспертной помощью в строительстве бомбоубежищ на фоне опасений по поводу беспилотников. Об этом пишет Politico со ссылкой на главу одной из украинских оборонных компаний.
Ирония в том, что именно из Украины на территории этих стран залетают дроны. Впрочем, накануне глава Вооруженных сил Латвии отчитался о поставке армии новых радаров для обнаружения дронов.
Пуданс заявил, что оборудование было выбрано с учетом рекомендаций украинских военных, более того, системы аналогичны тем, которые применяют ВСУ. И здесь снова: Вильнюс будет защищаться украинскими методами от украинских дронов.
Фото из архива РИА Новости