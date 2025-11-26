3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Страны Балтии переживают блэкауты после отключения от БРЭЛЛ
Автор:Редакция news.by
Страны Балтии пожинают плоды решения об отключении от БРЭЛЛ. В Вильнюсе из-за сбоев на линии более 1500 жителей остались без электричества. По словам представителя компании-оператора, сейчас бригады пытаются восстановить подачу электроэнергии в дома.
Буквально на днях подобное произошло и в Эстонии, без света в Таллине остались более тысячи потребителей. А в середине ноября в городе Раквере в школах пропало электричество из-за снегопада.