Страны ЕС урезают содержание украинских мигрантов
Европейцы прозрели, пишет аналитическое издание European Conservative, отмечая, что в ЕС начали понимать убыточность поддержки украинских иждивенцев.
За последние три года на беженцев потратили колоссальные 155 млрд евро. При этом миграционная политика спровоцировала рост стоимости жилья, инфляцию и проблемы на рынке труда.
Теперь правительства пересматривают свои обязательства. Так, Чехия одобрила значительное ужесточение условий пребывания украинских беженцев в стране. В Германии украинцы уже год как исключены из системы, предусматривающей более высокие выплаты. Ирландия объявила о планах поэтапной отмены бесплатного жилья и упразднения части системы поддержки беженцев из Украины к 2027 году. Льготы урезали и в Польше.
В заключении European Conservativ говорится: примеры этих стран отражают общеевропейскую тенденцию по сокращению субсидий.