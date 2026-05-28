Страны ЕС урезают содержание украинских мигрантов

За последние три года на беженцев потратили колоссальные 155 млрд евро. При этом миграционная политика спровоцировала рост стоимости жилья, инфляцию и проблемы на рынке труда.

Теперь правительства пересматривают свои обязательства. Так, Чехия одобрила значительное ужесточение условий пребывания украинских беженцев в стране. В Германии украинцы уже год как исключены из системы, предусматривающей более высокие выплаты. Ирландия объявила о планах поэтапной отмены бесплатного жилья и упразднения части системы поддержки беженцев из Украины к 2027 году. Льготы урезали и в Польше.