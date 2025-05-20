Страны Евросоюза решили снять экономические санкции с Сирии

Страны - члены Евросоюза приняли решение снять экономические санкции, введенные против Сирии. Об этом заявила глава дипломатии сообщества Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

"Сегодня мы приняли решение снять наши экономические санкции с Сирии. Мы хотим помочь сирийскому народу восстановить новую, инклюзивную и мирную Сирию", - написала она в социальной сети X. По словам Каллас, "ЕС всегда поддерживал сирийцев на протяжении последних 14 лет и продолжит это делать".

В конце 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, они вошли в Дамаск, после чего правительственные силы оставили город. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал глава группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) Ахмед аш- Шараа.