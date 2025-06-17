Страны G7 не сделают совместное заявление по Украине из-за возражений США

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Страны G7, чей саммит проходит в Канаде, отказались от совместного заявления по поводу ситуации в Украине из-за возражений США. Об это пишет РИА Новости, ссылаясь на Reuters и канадского чиновника.

"Канада отказалась от планов по выступлению "Большой семерки" с резким заявлением по поводу войны в Украине после сопротивления со стороны Соединенных Штатов, - сообщил канадский чиновник журналистам в кулуарах саммита лидеров. - Американская сторона хотела смягчить проект заявления, и Канада посчитала, что это будет несправедливо по отношению к Украине, президент которой прибыл на саммит 17 июня", - сообщает агентство.

В результате только шесть стран-членов объединения сделают совместное заявление по поводу Украины, оно будет объявлено позже канадским премьер-министром Марком Карни, отмечает издание.

Пока что у стран G7 получилось согласовать шесть заявлений, следует из сайта канадского представительства в группе. Среди них заявление о запуске плана действий G7 по критически важным минералам, заявление о сотрудничестве по предотвращению природных пожаров и заявление об ответственном использовании технологий искусственного интеллекта (ИИ).