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Страны G7 призвали соблюдать режим прекращения огня между Ираном и Израилем
Автор:Редакция news.by
Главы МИД стран "Большой семерки" призвали Иран и Израиль соблюдать режим прекращения огня, объявленный президентом США. Совместное заявление опубликовало правительство Канады.
Страны G7 заявили, что Тегеран никогда не может иметь ядерного оружия, и призвали Иран воздержаться от возобновления "неоправданной деятельности по обогащению урана".
Также "Большая семерка" настояла на том, что Иран должен вновь сотрудничать с МАГАТЭ и вернуться к работе над долгосрочным соглашением по ядерной программе.
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