Страны G7 призвали соблюдать режим прекращения огня между Ираном и Израилем

Страны G7 заявили, что Тегеран никогда не может иметь ядерного оружия, и призвали Иран воздержаться от возобновления "неоправданной деятельности по обогащению урана".

Также "Большая семерка" настояла на том, что Иран должен вновь сотрудничать с МАГАТЭ и вернуться к работе над долгосрочным соглашением по ядерной программе.