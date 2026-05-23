Стрельба произошла у Белого дома: есть пострадавшие

Нападение на Белый дом. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по дежурным офицерам у одного из КПП резиденции. Агенты Секретной службы открыли ответный огонь. По словам очевидцев, прозвучало 3 десятка выстрелов. Пострадал прохожий, он находится в тяжелом состоянии. Нападавший скончался в больнице от полученных ранений.

По данным СМИ, им оказался 21-летний Насир Бест. Мужчина был психически нездоров. Ранее его уже задерживала Секретная служба: в июне 2025 года за угрозы агентам, а в июле - за незаконное проникновение.