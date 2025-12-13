Стрельба в университете США: в здание ворвался неизвестный и открыл огонь

По меньшей мере два человека погибли в результате стрельбы, произошедшей во время экзаменов в Брауновском университете в городе Провиденс, штат Род-Айленд (США).

Стрельба произошла в аудитории, где должны были состояться экзамены. Кроме тяжело пострадавших, ранения различной степени тяжести получили не менее 20 человек.

Стрелявшего задержать пока не удалось, его описывают как мужчину в черной одежде, подробностей о подозреваемом пока мало. Как он проник в здание, не известно. Оружие также не обнаружено, но следователи полагают, что использовался огнестрел. Территория кампуса оцеплена.