Студенты и оппозиция перекрыли перекресток у здания правительства Сербии в Белграде

Студенты, сторонники оппозиции и представители профсоюзов в ходе массовой акции протеста 1 мая заблокировали перекресток у здания правительства Сербии в центре Белграда, пишет РИА Новости.

В своих соцсетях "студенты в блокаде" ранее призвали к массовому протестному собранию в 14:00 (15:00 мск) 1 мая у здания правительства Сербии, заявили о поддержки акции профсоюзами и указали, что протест переходит в следующую фазу. К назначенному времени демонстранты с флагами, транспарантами, плакатами прошли по центральной улице Краля Милана мимо администрации президента к перекрестку улиц Неманьина и Кнеза Милоша, где расположены кабмин, МИД, а также минобороны Сербии. Движение блокировано, демонстранты шумят, свистят, бьют в барабаны, гудят в вувузелы, ожидаются выступления активистов и профсоюзных деятелей на сцене перед зданием.

"Мы больше не стоим только в блокадах. Это шаг к радикализации, которая сделает возможными новые виды давления. Закон о труде и закон о забастовках являются основами системы эксплуатации. Они защищают власть, а не работников и эти законы должны быть изменены. Мы боремся за жизнь без страха для работников, студентов, для всех нас", - заявили организаторы протеста в соцсетях.

Акция приурочена ко Дню труда и к полугоду от падения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, приведшего к гибели 16 человек. В Нови-Саде в четверг граждане прошли мирным протестным шествием по центру города до здания железнодорожного вокзала в память о погибших.

Комиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос заявила в ходе визита в Сербию 29 апреля, что требования Брюсселя к официальному Белграду во многом близки тому, чего требует протестующие свыше пяти месяцев сербские студенты и сторонники оппозиции.

Протестующие из-за гибели 16 человек при обрушении навеса 1 ноября на железнодорожном вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки.

В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.

Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.

Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 млрд евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) ранее отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов". Вучич заявил в апреле, что не поддерживал закон об иноагентах, потому что в случае его принятия официальный Белград будет подвергнут жестокому давлению руководства ЕС и глубинного государства в США.