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Студгородок Университета Алеппо подвергся обстрелу - есть убитые

Студгородок Университета Алеппо подвергся обстрелу - есть убитые

По последним данным, четверо мирных жителей были убиты в результате обстрела студенческого городка Университета Алеппо участниками вооруженных формирований. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сирийское государственное агентство SANA.

По его сведениям, в числе жертв находятся двое студентов одного из крупнейших вузов Сирии.

Ранее о ранениях двух студентов сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения арабской республики, не приведя информации о состоянии пострадавших. А радиостанция Sham FM проинформировала о нанесении боевиками ударов по студенческому городку. Отмечалось, что по объекту было выпущено несколько снарядов.

Накануне командование ВС Сирии заявило о том, что утром 27 ноября формирования экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) на севере арабской республики совершили "масштабную атаку на широком фронте". Согласно заявлению, террористы предприняли попытки наступления "на деревни и города, находящиеся под защитой сирийской армии, и военные объекты", и продолжили атаковать позиции правительственных сил. Позже канал Al Mayadeen сообщил о том, что части сирийской армии начали контрнаступление на позиции боевиков, захвативших свыше 20 населенных пунктов к северу и западу от города Алеппо, являющегося административным центром одноименной провинции.

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