Студгородок Университета Алеппо подвергся обстрелу - есть убитые

По последним данным, четверо мирных жителей были убиты в результате обстрела студенческого городка Университета Алеппо участниками вооруженных формирований. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сирийское государственное агентство SANA.

По его сведениям, в числе жертв находятся двое студентов одного из крупнейших вузов Сирии.

Ранее о ранениях двух студентов сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения арабской республики, не приведя информации о состоянии пострадавших. А радиостанция Sham FM проинформировала о нанесении боевиками ударов по студенческому городку. Отмечалось, что по объекту было выпущено несколько снарядов.