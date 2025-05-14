Суд ЕС признал фон дер Ляйен виновной в сокрытии данных о вакцинации

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Европейский суд юстиции признал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ответственной за сокрытие данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд признал доводы истца обоснованными", - сообщается в постановлении суда. Обвинения против фон дер Ляйен выдвинула газета The New York Times в 2023 году. Издание утверждало, что глава Еврокомиссии необоснованно отказала в публикации СМС, в которых она согласовала с главой компании Pfizer Альбертом Бурла положения контрактов по закупкам вакцин для Евросоюза более чем на 30 млрд евро.

Американская газета опротестовала в суде ЕС отказ Еврокомиссии предоставить ей доступ к этим СМС, которые, по оценкам адвокатов истца, содержат информацию, имеющую общественное значение. Обмен сообщениями происходил в 2021 году, контракты по ним заключались с 2021 по 2023 год. Еврокомиссия длительное время отказывалась комментировать эту тему, а затем объявила, что сообщения якобы были "по ошибке уничтожены", поэтому не могут быть преданы гласности.

Данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в отношении нее, но может служить основанием для новых исков против главы Еврокомиссии с более серьезными обвинениями. Оно также может быть оспорено юридической службой ЕК.

В январе 2025 года суд Льежа при активной поддержке прокуратуры ЕС закрыл другое разбирательство против фон дер Ляйен по иску бельгийского активиста Фредерика Бальдана, к которому присоединились около 1 тыс. физических лиц и общественных организаций. Большинство участников процесса - граждане ЕС, получившие инвалидность, и близкие погибших в результате побочного действия применявшихся в ЕС вакцин от COVID-19, которые не прошли клинических испытаний. Истцы обвиняли фон дер Ляйен в превышении служебных полномочий и коррупции, однако суд Льежа поддержал тезис прокуратуры ЕС, что фон дер Ляйен обладает иммунитетом от подобных судебных преследований.