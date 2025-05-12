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Суд Кишинева одобрил продление домашнего ареста Гуцул еще на 30 дней
Домашний арест для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по делу о финансировании ее избирательной кампании в 2023 году продлили еще на 30 дней. Об этом сообщает ТАСС.
"Одобряется ходатайство о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул. Сторона обвинения попросила продление домашнего ареста еще на 30 дней с 14 мая", - зачитал постановление судья Сергей Чобану.
Адвокат руководителя региона Сергей Морару заявил, что защита главы Гагаузской автономии оспорит в Апелляционной палате Кишинева решение районного суда молдавской столицы. "В течение трех дней мы опротестуем это решение, так как считаем его абсолютно незаконным. Нет никаких оснований не только для продления ареста, но и для любой превентивной меры. Сторона обвинения в очередной раз не предоставила никаких доказательств для ее содержания под стражей", - сказал он.
Политик была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках нового уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Правоохранительные органы мотивировали арест подозрениями, что Гуцул якобы может попытаться избежать правосудия. Глава Гагаузии эти доводы отвергает, так как уже больше года исправно посещает судебные заседания по другому уголовному делу, которое касается финансирования ликвидированной ранее властями оппозиционной партии "Шор". Она отвергла обвинения в свой адрес, заявив, что за арестом стоит правящая в республике Партия действия и солидарности.