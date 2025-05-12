Суд Кишинева одобрил продление домашнего ареста Гуцул еще на 30 дней

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Домашний арест для главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул по делу о финансировании ее избирательной кампании в 2023 году продлили еще на 30 дней. Об этом сообщает ТАСС.

"Одобряется ходатайство о продлении домашнего ареста в отношении Евгении Гуцул. Сторона обвинения попросила продление домашнего ареста еще на 30 дней с 14 мая", - зачитал постановление судья Сергей Чобану.

Адвокат руководителя региона Сергей Морару заявил, что защита главы Гагаузской автономии оспорит в Апелляционной палате Кишинева решение районного суда молдавской столицы. "В течение трех дней мы опротестуем это решение, так как считаем его абсолютно незаконным. Нет никаких оснований не только для продления ареста, но и для любой превентивной меры. Сторона обвинения в очередной раз не предоставила никаких доказательств для ее содержания под стражей", - сказал он.