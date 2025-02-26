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Суд лишил жителя Москвы прав на полтора года за пьяную езду на электросамокате
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Жителя Москвы на полтора года лишили водительских прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде, сообщают РИА Новости со ссылкой на Измайловский районный суд.
"Мировой судья признал Ималетдинова Жияншу Александровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 12.8 КоАП. Его привлекли к ответственности за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в суде.
Помимо лишения прав, суд назначил Ималетдинову штраф в размере 30 тыс. рублей.