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Суд лишил жителя Москвы прав на полтора года за пьяную езду на электросамокате

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Жителя Москвы на полтора года лишили водительских прав за езду на электросамокате в нетрезвом виде, сообщают РИА Новости со ссылкой на Измайловский районный суд.

"Мировой судья признал Ималетдинова Жияншу Александровича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 12.8 КоАП. Его привлекли к ответственности за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в суде.

Помимо лишения прав, суд назначил Ималетдинову штраф в размере 30 тыс. рублей.

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