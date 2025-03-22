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Суд Парижа признал Ле Пен виновной в нецелевом использовании выделяемых Европарламентом средств
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Парижский суд признал Марин ле Пен и 8 депутатов ее партии виновными по делу о парламентских ассистентах.
Расследование было начато еще в 2014 году. Поводом назвали нецелевое использование выделяемых Европарламентом средств. Согласно постановлению суда, теперь Ле Пен лишена права избираться в органы власти, в том числе баллотироваться на пост президента республики. Это станет ударом не только по политику, но и народу Франции.
По данным СМИ, за Ле Пен было готово проголосовать порядка 37 % французов, что позволило бы ей обойти всех конкурентов.
Фото АР