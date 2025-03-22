Суд Парижа признал Ле Пен виновной в нецелевом использовании выделяемых Европарламентом средств

Расследование было начато еще в 2014 году. Поводом назвали нецелевое использование выделяемых Европарламентом средств. Согласно постановлению суда, теперь Ле Пен лишена права избираться в органы власти, в том числе баллотироваться на пост президента республики. Это станет ударом не только по политику, но и народу Франции.