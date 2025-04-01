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Суд приговорил Марин Ле Пен к 4 годам лишения свободы - что об этом думают политики?
Суд приговорил члена Законодательного собрания Франции Марин Ле Пен к 4 годам лишения свободы, 2 из которых - условно, остальные она проведет под домашним арестом с ношением электронного браслета.
Политический деятель также получила штраф в размере 100 тыс. евро. И самое главное - ей запретили участвовать в выборах в течение 5 лет. То, что Ле Пен является одним из лидеров по опросам общественного мнения, сыграло с ней злую шутку. В качестве "громоотвода" от неприкрытой ликвидации конкурентов Ле Пен признали виновной в растрате средств Европарламента.
Марин Ле Пен, лидер партии "Национальное объединение" (Франция):
"Я не думала, что судьи зайдут так далеко против нашего демократического процесса и будут так сильно вмешиваться в выбор французов. Давайте внесем ясность - меня заставили замолчать, но это голос миллионов французов".
Отстранение Марин Ле Пен - это политический раскат грома для Франции. Сотрудники The Wall Street Journal уточняют, что решение суда вызвало политическое землетрясение во Франции и за ее пределами. Преемник Ле Пен назвал приговор несправедливым и уничижающим демократию. Прокомментировал ситуацию министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Хозяин Белого дома Дональд Трамп считает, что вынесение приговора Ле Пен очень похоже на то судебное преследование, которому сам он подвергся в США.
"Это очень большое дело. Многие люди думали, что она не будет ни за что осуждена. И я не знаю, означает ли это осуждение, но ей запретили баллотироваться на пять лет, и она ведущий кандидат. Это очень похоже на эту страну", - отметил президент США.
Лидер партии "Вставай, Франция", комментируя приговор, поставил его в один ряд с недопуском Кэлина Джорджеску к президентским выборам в Румынии и заявил о подрыве демократии властями. Напомним, в декабре в Румынии аннулировали итоги первого тура президентских выборов и отменили второй тур. А в прошлом месяце самого популярного политика страны задержали, после чего Центральное избирательное бюро отклонило заявку Джорджеску на участие в новых выборах.
Открытое давление на политических оппонентов в эти дни наблюдается и в Молдове. В Гагаузии продолжаются акции в поддержку арестованной главы автономии. Сама Гуцул назвала случившееся "политической местью", заявив, что регион не прогнется под Кишинев.