Суд Тель-Авива возобновил слушания по делам Нетаньяху

В суде Тель-Авива возобновились слушания по уголовным делам премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

Нетаньяху прибыл в Окружной суд Тель-Авива, где вновь начал давать показания по трем делам о взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, по которым ему предъявлены обвинения.

Отмечается, что слушания по делам главы израильского правительства возобновились после отсрочки, вызванной состоянием здоровья Нетаньяху. Судебный процесс начался 10 декабря. Нетаньяху стал первым действующим израильским премьером, который дает показания в суде по уголовным делам, возбужденным против него.