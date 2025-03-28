Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток

Районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 суток, говорится в озвученном решении инстанции. Об этом пишет РИА Новости.

"Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров. Применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде ареста на 20 суток", - говорится в документе.

Задержание Гуцул

Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.

Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.

Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.