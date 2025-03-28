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Суд в Молдавии арестовал главу Гагаузии Гуцул на 20 суток
Районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров и вынес решение об аресте главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул сроком на 20 суток, говорится в озвученном решении инстанции. Об этом пишет РИА Новости.
"Суд Кишинева постановил частично удовлетворить запрос прокуроров. Применить в отношении Гуцул Евгении меру пресечения в виде ареста на 20 суток", - говорится в документе.
Задержание Гуцул
Главу Гагаузии 25 марта доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр (НАЦ), где заявили, что ее задержали на 72 часа.
Как утверждают в НАЦ, прокуроры намерены требовать ареста Гуцул по делу о нарушении порядка управления финансовыми средствами избирательных фондов, незаконном финансировании конкурентов, подделке документов и деклараций, связанных с выборами в Гагаузии в 2023-м.
Кроме того, НАЦ провел обыски по делу в отношении казначея, назначенного на ту избирательную кампанию.
По словам адвоката, Гуцул допросили в качестве подозреваемой, виновной она себя не признает.