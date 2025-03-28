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Суд вернул певице Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий мошенников
Хамовнический суд Москвы вернул квартиру певице Ларисе Долиной, которую та потеряла из-за действий телефонных мошенников. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
"Решением Хамовнического районного суда города Москвы от 28 марта 2025 года удовлетворены исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной", - сказали в пресс-службе, отметив, что в удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано.
Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, сторона Лурье будет обжаловать решение суда.
По данным источника агентства, 34-летняя Полина Лурье - мать-одиночка, которая приобрела квартиру у Долиной, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. Стоимость квартиры составляет порядка 112 млн российских рублей.
13 августа 2024 года Лариса Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Злоумышленники убедили ее продать квартиру в центре Москвы, а полученные деньги перевести на якобы безопасный счет. Было возбуждено уголовное дело, на недвижимость наложен арест.