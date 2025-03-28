Суд вернул певице Долиной квартиру, которую она потеряла из-за действий мошенников

Хамовнический суд Москвы вернул квартиру певице Ларисе Долиной, которую та потеряла из-за действий телефонных мошенников. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Решением Хамовнического районного суда города Москвы от 28 марта 2025 года удовлетворены исковые требования Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделок по отчуждению квартиры. Право собственности ответчика на спорное имущество прекращено и признано за Ларисой Долиной", - сказали в пресс-службе, отметив, что в удовлетворении встречных требований Полины Лурье о выселении решением суда отказано.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, сторона Лурье будет обжаловать решение суда.

По данным источника агентства, 34-летняя Полина Лурье - мать-одиночка, которая приобрела квартиру у Долиной, продавшей ее под влиянием телефонных мошенников. Стоимость квартиры составляет порядка 112 млн российских рублей.