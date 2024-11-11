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Суд Южной Кореи выдал ордер на арест президента
Суд Южной Кореи выдал ордер на арест и обыск президента Республики Корея Юн Сок Ёля, чьи полномочия были приостановлены в результате импичмента в парламенте 14 декабря, сообщило Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих. Об этом пишет ТАСС.
"Управление подтверждает, что 31 числа был выдан ордер на задержание и обыск, заявление на которые подало управление в отношении Юн Сок Ёля", - информировали в ведомстве. При этом в нем добавили, что решение о дальнейших действиях не принято. "Дальнейший график не определен", - говорится в сообщении ведомства.
Агентство Yonhap предполагает, что управление "вскоре воспользуется ордером". Оно указывает, что ордер на арест действующего президента был выдан впервые в истории страны. Полномочия Юн Сок Ёля были приостановлены вплоть до решения Конституционного суда.
30 декабря Объединенная следственная группа обратилась в суд в Сеуле за ордером на арест Юн Сок Ёля. В объединенную следственную группу входят представители управления, полиции и министерства обороны, которые расследуют обстоятельства введения президентом военного положения, подозревая его в связи с этим в организации мятежа. Южнокорейские законы допускают уголовное преследование действующего президента по делу о мятеже или госизмене.
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