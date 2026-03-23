3.60 BYN
3.01 BYN
3.47 BYN
Судья МУС пожаловался на санкции США
Двойные стандарты или своя игра Вашингтона. Французский судья МУС пожаловался на санкции США после ордера на арест Нетаньяху и подчеркнул, что ограничения, по сути, отрезали его от обычной жизни.
Николя Гийу, судья Международного уголовного суда:
"Я обнаружил, что почти все способы оплаты во Франции сегодня являются американскими. Ваша карта Visa больше не работает? Она была отключена, потому что на самом деле единственные карты, которые у нас есть во Франции, это Visa и MasterCard. Я больше не могу заказывать на Amazon, не могу бронировать Airbnb, я пытался, например, забронировать отель на Booking, я понял, что транзакция будет заблокирована. Я сделал транзакцию с Expedia, я получил электронное письмо, в котором говорилось: "Ваша транзакция отменена". Это очень неприятно в повседневной жизни".
Напомним, в августе прошлого года Госдеп США объявил о внесении в санкционный список четырех юристов Международного уголовного суда из Канады, Франции, Фиджи и Сенегала, обвиняемых Вашингтоном в "преследовании" американцев и израильтян.