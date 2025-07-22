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Sun: кузину принцев Уильяма и Гарри обнаружили мертвой в ее имении

Принц Уильям и принц Гарри
Принц Уильям и принц Гарри / Фото AP Photo

Кузина британских принцев Рози Рош была обнаружена мертвой в ее имении в графстве Уилтшир. Рядом с телом лежало огнестрельное оружие. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Sun.

"Двадцатилетняя кузина принцев Уильяма и Гарри была обнаружена мертвой", - сказано в статье.

Рози Рош приходится внучкой дяде принцессы Дианы.

По информации газеты Sun, трагедия произошла 14 июля. Тело Рози нашли ее мама и сестра. Известно, что в день трагедии она собиралась в поездку со своими друзьями.

Коронерский суд Уилтшира и Суиндона начал расследование, однако оно было отложено до 25 октября. По словам коронера Гранта Дэвиса, полиция считает смерть Рози "неподозрительной" и "третьи лица к ней не имеют отношения", отмечается в статье.

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