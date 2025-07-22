Sun: кузину принцев Уильяма и Гарри обнаружили мертвой в ее имении

Принц Уильям и принц Гарри / Фото AP Photo news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9c3976-ffac-469a-931d-93c2478a7b80/conversions/7019657c-72cd-4813-8728-7f840ef2600b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9c3976-ffac-469a-931d-93c2478a7b80/conversions/7019657c-72cd-4813-8728-7f840ef2600b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9c3976-ffac-469a-931d-93c2478a7b80/conversions/7019657c-72cd-4813-8728-7f840ef2600b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9c3976-ffac-469a-931d-93c2478a7b80/conversions/7019657c-72cd-4813-8728-7f840ef2600b-xl-___webp_1920.webp 1920w Принц Уильям и принц Гарри / Фото AP Photo

Кузина британских принцев Рози Рош была обнаружена мертвой в ее имении в графстве Уилтшир. Рядом с телом лежало огнестрельное оружие. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Sun.

"Двадцатилетняя кузина принцев Уильяма и Гарри была обнаружена мертвой", - сказано в статье.

Рози Рош приходится внучкой дяде принцессы Дианы.

По информации газеты Sun, трагедия произошла 14 июля. Тело Рози нашли ее мама и сестра. Известно, что в день трагедии она собиралась в поездку со своими друзьями.