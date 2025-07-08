Супруга Макрона вновь публично унизила мужа

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит вновь публично унизила французского лидера, не приняв протянутую им руку для спуска с трапа самолета по прибытии в Великобританию, пишет РИА Новости.

Кадры прибытия президентского самолета на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. Как заметно на видео, Макрон вышел из самолета первым, спустившись по узкому трапу. За ним вышла его супруга Брижит в белом платье и на высоких каблуках. Макрон протянул ей руку, но первая леди не приняла ее и начала спускаться, опираясь на поручень.

Французский лидер опустил руку и повернулся ко встречавшим его принцу Уильяму и принцессе Кейт Миддлтон.

Отношения Макрона и его супруги уже привлекали внимание СМИ в конце мая во время их визита во Вьетнам. Журналисты, снимавшие выход президента из самолета, запечатлели момент, когда Макрон получает удар по лицу от своей супруги: на кадрах Брижит не видна полностью, но заметно, как ее руки достаточно сильно толкают президента прямо в подбородок.

Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность этой съемки. Однако когда выяснилось, что кадры распространили многие СМИ, источник из окружения французского лидера сообщил, что речь идет о "семейной ссоре". Макрон позже отверг это предположение, заявив, что они "просто дурачились".