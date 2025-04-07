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СВР РФ сообщила, что в Латвии обсуждается план массового сноса военных мемориалов
Латвийские власти обсуждают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов. Это делается для того, чтобы омрачить празднование 9 мая 80-летия Великой Победы. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС и сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 9 мая этого года 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов", - информировали в СВР РФ.
В пресс-бюро отметили, что намечено в максимально сжатые сроки избавиться от почти трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей. "Для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля". А именно - преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов", - добавили в Службе внешней разведки.
В пресс-бюро сообщили, что "в качестве исполнителя мрачного замысла приглашен один из "поисковых отрядов", руководство которого дало предварительное согласие "за разумную плату" надругаться над могилами и сфабриковать "нужные" протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения". "Начать планируется с расположенных в Риге православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ", - добавили в СВР.
В Службе внешней разведки отметили, что, "по всей видимости, пещерная русофобия латвийских властей и страх перед Россией довели их до неподдающегося здравому смыслу решения - объявить войну павшим воинам". "Однако их расчет на то, что все пройдет безнаказанно, поскольку мертвые смолчат, ошибочен. Планы "гробокопателей" теперь известны, а нынешние власти Латвии еще раз продемонстрировали, что понятия чести, достоинства и благодарности павшим за их свободу им незнакомы", - подчеркнули в пресс-бюро.