СВР РФ сообщила, что в Латвии обсуждается план массового сноса военных мемориалов

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Латвийские власти обсуждают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов. Это делается для того, чтобы омрачить празднование 9 мая 80-летия Великой Победы. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС и сообщение пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 9 мая этого года 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов", - информировали в СВР РФ.

В пресс-бюро отметили, что намечено в максимально сжатые сроки избавиться от почти трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей. "Для придания акту вандализма видимости "цивилизованности" предполагается действовать "строго в рамках латвийского правового поля". А именно - преступная схема предусматривает проведение фиктивных археологических исследований, которые должны "во что бы то ни стало опровергнуть" существование под мемориалами массовых захоронений бойцов", - добавили в Службе внешней разведки.

В пресс-бюро сообщили, что "в качестве исполнителя мрачного замысла приглашен один из "поисковых отрядов", руководство которого дало предварительное согласие "за разумную плату" надругаться над могилами и сфабриковать "нужные" протоколы раскопок об отсутствии следов захоронения". "Начать планируется с расположенных в Риге православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ", - добавили в СВР.