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СВР России сообщила, что Майя Санду может развязать войну в Приднестровье
Никто не может гарантировать, что президент Молдавии Майя Санду, заявившая о необходимости разработки плана военной операции по установлению контроля над Приднестровьем, не попытается развязать реальную войну в регионе. Такое заявление сделало пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ, его цитату приводит РИА Новости.
В СВР отметили, что Санду заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе.
В Евросоюзе, конечно, были бы не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России. Но к этому в Брюсселе пока не готовы. Да и граница ЕС рядом - опасно. Но никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается развязать реальную войну в регионе.
Ситуация в Молдавии вызывает вопросы наблюдателей, добавили в пресс-бюро.
"Многие наблюдатели задаются вопросом - сколько еще молдавский народ, среди которого, кстати, немало тех, кто прошел или хорошо помнит боевые действия на Днестре в 1992 году, будет терпеть опыты над собой, проводимые гражданкой Румынии Санду?" - отмечает СВР.
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