В Евросоюзе, конечно, были бы не против появления новой кризисной точки в зоне прямых интересов России. Но к этому в Брюсселе пока не готовы. Да и граница ЕС рядом - опасно. Но никто не может гарантировать, что молдавский президент действительно не попытается развязать реальную войну в регионе.