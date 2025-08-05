Связанные с Трампом компании Anduril и Palantir получат миллиарды из нового оборонного бюджета США

Согласно принятому в июле закону о госрасходах, связанные с администрацией Трампа предприятия ВПК получат финансирование на миллиарды долларов, пишет ТАСС со ссылкой на материалы из газеты Financial Times (FT).

По ее оценке, больше всего от новых правительственных трат на оборону и безопасность выиграют компании Anduril Industries и Palantir Technologies, которые принадлежат миллиардерам Питеру Тилю и Палмеру Лаки, публично поддержавшим переизбрание Трампа в 2024 году.

Anduril Industries, как единственный сертифицированный правительством США поставщик, с высокой степенью вероятности получит все 6 млрд долларов, выделенные на установку автономных башен наблюдения для пресечения случаев незаконного пересечения американской границы, отмечает FT.

Ранее пресс-служба армии США сообщила о подписании с Palantir Technologies контракта на общую сумму 10 млрд долларов на разработку программного обеспечения для сбора разведданных.

Некоторые чиновники администрации Трампа, ответственные за разведку и переоснащение вооруженных сил, ранее занимали руководящие должности в Anduril и Palantir, отмечает издание.

Более того, члены семьи и приближенные президента США, например Дональд Трамп - младший и замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер, имеют в инвестиционном портфеле акции этих оборонных предприятий, пишет FT.

В декабре 2024 года американские компании Anduril Industries и Palantir Technologies объявили о формировании консорциума с целью ускорения темпов внедрения ИИ в военной сфере.

Обе фирмы в настоящее время заняты, в частности, в программе сухопутных войск США "Титан", направленной на разработку системы разведки и целеуказания на базе ИИ.

Законопроект о госрасходах, налогах и потолке госдолга США был окончательно принят Конгрессом 3 июля.