Свыше 65 % украинцев поддерживают проведение выборов президента после отмены военного положения

Украинцы не хотят ни войны, ни режима. Большинство граждан страны - свыше 65% - поддерживают проведение выборов после отмены военного положения. Об этом свидетельствуют данные последних опросов.

Более 26 % считают, что избирательную кампанию нужно будет отложить на "определенный срок" после войны. При этом лидером доверия украинцев является экс-главком ВСУ Валерий Залужный, на втором месте - Владимир Зеленский.

Также более 56 % респондентов выступают за мирное урегулирование через поиск компромиссного решения. Они считают, что к этому нужно привлечь лидеров других стран.