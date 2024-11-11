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Свыше 80 % канадцев удовлетворены уходом Трюдо с поста премьер-министра
Более 80 % жителей Канады удовлетворены отставкой премьер-министра Джастина Трюдо, однако решение политика не улучшило позиции возглавляемой им Либеральной партии. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на телеканал Global News.
Опрос был проведен 6-7 января. Согласно его результатам, свыше 80 % канадцев удовлетворены уходом Трюдо, причем более половины из них выразили "решительное одобрение". Среди сторонников возглавляемой Трюдо Либеральной партии страны это решение поддержали 70 % респондентов.
Рейтинг Либеральной партии при этом остается на уровне 20 %, что близко к историческому минимуму. В материале указывается, что канадцы устали от Трюдо и хотят перемен. Однако новому лидеру либералов будет сложно вернуть к ним доверие избирателей.
6 января Джастин Трюдо объявил, что покинет пост главы Либеральной партии и не сможет быть лидером на следующих выборах из-за внутренних распрей.
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