Сын Такера Карлсона станет заместителем пресс-секретаря Джей Ди Вэнса

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Сын американского телеведущего Такера Карлсона присоединится к команде вице-президента США Джей Ди Вэнса в качестве заместителя пресс-секретаря, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.
"Младший Карлсон займет должность заместителя пресс-секретаря Вэнса", - сообщает телеканал.
Бакли Карлсону 28 лет. Он начал строить карьеру на Капитолийском холме в 2019 году, в то время он работал в аппарате республиканского депутата Джима Бэнкса в качестве штатного ассистента, а в 2021 году был назначен на должность директора по коммуникациям.
В январе 2025 года Джеймс Дэвид Вэнс официально принес присягу и вступил в должность вице-президента США в новой администрации Дональда Трампа. После чего Вэнс пригласил нескольких бывших коллег присоединиться к его команде, назначив их на высокопоставленные должности. Такер Карлсон, один из самых известных американских телеведущих, активно поддерживал Дональда Трампа во время избирательной кампании. За несколько дней до выборов Трамп в качестве специального гостя выступил на мероприятии, организованном Карлсоном в ключевом штате Аризона.