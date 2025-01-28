Сын Такера Карлсона станет заместителем пресс-секретаря Джей Ди Вэнса

Сын американского телеведущего Такера Карлсона присоединится к команде вице-президента США Джей Ди Вэнса в качестве заместителя пресс-секретаря, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

"Младший Карлсон займет должность заместителя пресс-секретаря Вэнса", - сообщает телеканал.

Бакли Карлсону 28 лет. Он начал строить карьеру на Капитолийском холме в 2019 году, в то время он работал в аппарате республиканского депутата Джима Бэнкса в качестве штатного ассистента, а в 2021 году был назначен на должность директора по коммуникациям.