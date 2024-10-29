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Табачный гигант Philip Morris закрывает завод в Германии

В Германии каждую неделю закрываются заводы.

На очереди табачный гигант Philip Morris в Дрэздене и Берлине. На них работают 372 человека. Свои рабочие места они потеряют уже в первой половине 2025 года.

Официальной причиной закрытия предприятий называют падение спроса на сигареты. Однако нельзя не отметить, что производственный сектор Германии после введения санкций переживает длительный период спада, вызванный высокими затратами на энергоносители, слабым спросом и всплеском иностранной конкуренции.

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