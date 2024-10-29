3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Табачный гигант Philip Morris закрывает завод в Германии
В Германии каждую неделю закрываются заводы.
На очереди табачный гигант Philip Morris в Дрэздене и Берлине. На них работают 372 человека. Свои рабочие места они потеряют уже в первой половине 2025 года.
Официальной причиной закрытия предприятий называют падение спроса на сигареты. Однако нельзя не отметить, что производственный сектор Германии после введения санкций переживает длительный период спада, вызванный высокими затратами на энергоносители, слабым спросом и всплеском иностранной конкуренции.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
ВВС Израиля нанесли удары по сирийской провинции Хомс
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Регионы
Все
Происшествия
Все