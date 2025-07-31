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Таиланд 1 августа передаст Камбодже 18 военнопленных

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Фото oxu.az

Таиланд 1 августа передаст Камбодже 18 военнослужащих, которые сдались в плен в результате боевого столкновения в приграничном районе провинции Сисакет после объявления перемирия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на газету The Nation.

По информации издания, камбоджийские военные вернутся на родину 1 августа в первой половине дня. Сообщается о травмах среди пленных: у одного диагностирован перелом конечности, а у другого - острое расстройство нервной системы. СМИ подчеркивают, что, по имеющейся информации, тайские военные соблюдали положения Женевской конвенции, регулирующие обращение с лицами, находящимися в плену.

Утром 24 июля на границе Таиланда и Камбоджи начались столкновения. Обе стороны сообщили о погибших и раненых, в том числе среди гражданских лиц. 28 июля стороны договорились о прекращении огня по итогам переговоров в Малайзии.

тайско-камбоджийский конфликт