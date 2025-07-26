Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня при прямом посредничестве Трампа

Пномпень и Бангкок договорились о немедленном и безоговорочном прекращении огня при прямом посредничестве Трампа. Об этом заявил премьер Камбоджи.



Накануне боевые действия вплотную приблизились к популярным таиландским курортам - взаимные обстрелы из тяжелого оружия велись в 200 км от Пхукета. Армия Камбоджи совершила глубокий рейд на территорию Таиланда.



Число жертв среди мирного населения - не менее трех десятков человек. Из своего пограничья Таиланд эвакуировал 130 тыс. человек и объявил военное положение в 8 провинциях. Камбоджийцы сообщают, что сбили тайский истребитель F-16.



Конфликт, как известно, вспыхнул из-за права владения приграничным индуистским храмом ХII века.