3.70 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня - заявил премьер Малайзии
Автор:Редакция news.by
Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении боевых действий. Перемирие вступит в силу утром 29 июля. Об этом заявил премьер Малайзии.
Это ключевой шаг по направлению к деэскалации ситуации, восстановлению мира и безопасности.
Впрочем, после обнадеживающих новостей на границе продолжились бои. Таиланд и Камбоджа обвиняют в провокациях друг друга. Столкновения начались в минувший четверг. С двух сторон есть убитые и раненые мирные жители, из опасной зоны вывезли в общей сложности почти 300 тыс. человек.
Фото Reuters