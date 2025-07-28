Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении огня - заявил премьер Малайзии

Таиланд и Камбоджа договорились о прекращении боевых действий. Перемирие вступит в силу утром 29 июля. Об этом заявил премьер Малайзии.

Это ключевой шаг по направлению к деэскалации ситуации, восстановлению мира и безопасности.

Впрочем, после обнадеживающих новостей на границе продолжились бои. Таиланд и Камбоджа обвиняют в провокациях друг друга. Столкновения начались в минувший четверг. С двух сторон есть убитые и раненые мирные жители, из опасной зоны вывезли в общей сложности почти 300 тыс. человек.