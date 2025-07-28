Таиланд и Камбоджа готовы провести встречу ради урегулирования конфликта

Президент США Дональд Трамп продолжает играть в миротворца. Камбоджа и Таиланд в скором времени начнут переговоры на высшем уровне в Малайзии, об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

По его словам, будет обсуждаться вопрос прекращения огня, а представители Госдепа уже находятся в Малайзии для содействия мирным переговорам. При этом и Рубио, и Трамп продолжают взаимодействовать с коллегами из Таиланда и Камбоджи, а также следят за развитием ситуации. Напомним, что ранее президент США позвонил лидерам обеих стран, чтобы настоять на немедленном прекращении огня. 27 июля Таиланд и Камбоджа выразили готовность провести взаимную встречу.